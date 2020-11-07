Meslek lisesinin ürettiği maskeler okullara dağıtıldı

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen maskeler, öğretmen ve öğrencilerin kullanabilmesi için okullara dağıtıldı.

Dünya çapında etkili olan korona virüs salgınından korunma kapsamında okullara maske dağıtımı yapıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesi ile yapılan dağıtımı Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yaptı. 213 bin 500 maske Alaşehir, Sarıgöl, Kula ve Selendi ilçelerinde bulunan okullara dağıtıldı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçemizde de hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okul atölyesinde üretilen 213 bin 500 adet maske, Alaşehir, Sarıgöl, Kula ve Selendi ilçelerinde eğitim gören öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımını yaptık. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile maskeleri yerine ulaştırdık. Bu süreçte, gönüllü maske üretimine katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

