Mesleki Eğitim Projesi ile genç mühendislere iş imkanı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri üretim ve satış firması Mesleki Eğitim Projesi’nin ikincisini hazırladı. Mühendis yetiştirme ve sektöre kazandırma amaçlı projenin ilkini geçen yıl Ağustos ve Kasım ayı süresince gerçekleştiren firma yoğun ilgi üzerine projenin ikinci etabını kursiyerlere düzenlediği toplantı ile başlattı.

Firmanın , deneyimsiz mühendisleri sektöre kazandırmak için yürüttüğü Mesleki Eğitim Projesi’nin ikici etabı 700 başvuru arasından seçilen 23 kursiyer ile gerçekleşecek. Kursiyerlerin % 30’u genç kadın mühendisler oluşturuyor. Mayıs’a kadar sürecek meslek eğitimlerinde kursiyerler asansör, yürüyen merdiven, engelli sistemleri, kaset pano bölümlerinde görev alacaklar. Ayrıca satın alma, üretim planlama ve lojistik departmanlarında da eğitim görecekler.

İşkur desteği ile yürütülen ve yoğun talep gören projede eğitimin sonunda en az 15 deneyimsiz mühendis daha firma bünyesinde çalışmaya başlayacak.

AKE Asansör Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan deneyimli mühendis arayan firmalardan farklı olarak yeni mezun gençlere öğrenme imkânı sağlayıp deneyim kazanmalarını desteklediklerini belirtti. Gürkan, Mesleki Eğitim Projeleri ile ilgili konuşmasına şöyle devam etti: “Mesleğimizi gelecek nesillere sevdirmek, ülke istihdamına katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymak istedik. İlkini başarıyla tamamladığımız projemizin ikincisine de hazırlandık. Tüm dünyada asansör ve yürüyen merdiven üretimi gelişmekte olan bir sektördür. Biz de sektörümüze gençleri yetiştirerek katkı sağlıyoruz. Mesleki Eğitim Projemize Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu kursiyerler katılabilmektedirler. İlk eğitime 19 kursiyer katıldı ve eğitimin sonunda 18 kursiyeri istihdam ettik. İkinci eğitimin sonunda en az 15 kursiyeri istihdam etmeyi planlıyoruz. AKE MEP 2. aşamamıza katılan mühendislerin % 30 u kadın. Ayrınca program boyunca şirket bünyesinde çalışan uzman mühendisimiz mentör olarak seçilmiş olup AKE MEP 1. den mezun stajyer mühendisimiz de mentör yardımcısı olarak kursiyerlerimize eğitimleri boyunca eşlik edecek. Deneyim şartı aramadan deneyim kazandırmaya devam edeceğiz.”

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ise firmanın Asansör Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri’nin düzenlediği projenin deneyimsiz mühendisler için umut olduğunu sektörde istihdam oluşturması açısından örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.

Toplantıda Mesleki Eğitim Projesi Koordinatörü Zeynep Yalçıner kursiyerlere eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi. Toplantının kapanış konuşmasında AKE Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin yeni mezun mühendislere deneyim kazanmaları konusunda tüm imkânları eğitim projesi ile sağladıklarını, fabrikanın ana bölümlerini oluşturan asansör, yürüyen merdiven, engelli sistemleri, kaset pano departmanlarında mentörler eşliğinde eğitimlerini alacaklarını belirtti. Daima yenilikçi projelerle sektöre katkı sağlamayı amaçladıklarını ekledi ve genç mühendislere başarılar diledi.

