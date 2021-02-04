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Meslekî eğitim, salgınla mücadelede ’üretim üssü’ oldu

04.02.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa Ali Osman Sönmez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı atölyelerinin açılışını yaptı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa Ali Osman Sönmez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı atölyelerinin açılışını yaptı. Özer, Meslekî ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü olduğunu söyledi.
Bursa ziyaretinde okullardaki atölye ve laboratuvarların yenilenmesinden ve salgın ile mücadele kapsamında verilen özverili mücadeleden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Mahmut Özer, Bursa’da gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Bursa Ali Osman Sönmez Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde, Meslekî ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) Millî Eğitim KFW ortaklığı kapsamında yenilenen Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı atölyelerinin açılışını yapan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, üretim alanlarını da inceledi. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının önceki yıllarda oldukça itibar kaybettiğine dikkat çeken Mahmut Özer, “Eğitim kurumlarımız salgın başlar başlamaz önemli bir refleks göstermiş ve toplumun ihtiyaçlarının eğitim kurumlarında gerçekleştirilen üretimlerle karşılanması yönünde büyük katkı sağlamışlardır. Hızla harekete geçen meslekî ve teknik eğitim kurumlarımız; temizlik malzemesi, maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, tek kullanımlık önlük, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandı. Salgın sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim, okullara olan ilgiyi de artırdı. Meslekî eğitim, artan cazibesi ile birlikte öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu. Meslekî ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu. Okulda üretimin sanayi ile buluşması açısından; Bursa da bizlerin çok önemsediği illerimizin başında gelmekte. Sanayi kenti olan şehrimizin mesleki eğitim ile güçlü birlikteliği, ülkemiz için de kritik öneme sahip Burada yapılan çalışmaları memnuniyetle gözlemliyorum. Bursa’yı bu noktadan daha da ileriye taşımak için tüm kurumlarımızla seferber olacağız. Mesleki eğitim gücünü, bu işlevsellikte alacaktır” dedi.
Döner sermayenin meslekî ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede önemli katkısı olduğunu işaret eden Mahmut Özer, “Döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi, son iki yıldır artırılmaya devam ediyor. Son iki yılda öğrencilerin üretimden aldıkları pay yüzde 115, öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde139 arttı" diye konuştu.
Aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında da yer alan okulda, proje kapsamında yenilenen Elektrik-Elektronik Atölyelerinin açılışını da yapan Mahmut Özer, burada “ülkemizde misafir ettiğimiz geçici koruma altındaki öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm öğrencilerimiz için sağlanan destekler; hem sosyal uyumu beraberinde getirecek hem de okullar ile sektörlerin eş güdümlü çalışmasına alan açacaktır” şeklinde konuştu.
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in de katıldığı açılışta Özer, meslekî ve teknik eğitim kurumlarının üretim ve uyum potansiyellerinden yararlanarak toplumun salgın günlerindeki taleplerini karşılamada çok büyük bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

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