"Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" Trabzon'da tanıtıldı

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Ali Osman Ulusoy Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, proje kapsamında mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve düzenlemelerin işletmelere ve öğrencilere faydalarının neler olduğunu anlatmak üzere illeri dolaştıklarını, Trabzon'un 49. il olduğunu söyledi.

Akgül, Türkiye genelinde 350'yi aşan mesleki eğitim merkeziyle yola devam ettiklerini belirterek, Anadolu'da Ahi Evran Veli'nin 12. yüzyılda kurduğu ahilik sisteminin, çıraklık eğitim uygulamalarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

İlk kanuni düzenlemenin 1978 yılında çırak-kalfa kanunuyla birlikte Türkiye'de çıraklık eğitim sisteminin başladığını ifade eden Akgül, 19 Haziran 1986 yılında çıkarılan kanunla birlikte bugünkü çıraklık eğitim uygulamalarının ülke genelinde başladığını aktardı.

Akgül, Türkiye genelinde 74 bin seviyelerinde olan çırak öğrenci sayısının 480 bine yükseldiğine işaret ederek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın ön gördüğü 2022 yılı sonunda 1 milyon çırak hedefine doğru hızla yaklaşıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu da Trabzon'un, potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'da göreve başladığımızda 900 civarında çırak öğrenci vardı. Bugün çırak öğrenci sayımız 3 bin 500." diye konuştu.

Fettahoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işletmeler ve sektörle sürekli iç içe olmak istediklerini de belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise istihdamda mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve MEB arasında imzalanan protokolle şu anda 117 okulda protokolle birlikte çalışmaların devam ettiğini aktaran Hacısalihoğlu, pilot olarak başlayan uygulamanın Trabzon'da 2 okulda devam ettiğini söyledi.

