Mesleki tanıtım semineri

SANKO Enerji Salihli JES İşletmeleri İşletme Şefi ve Proje Yöneticisi Koray Hamut, ülke kaynaklarından elde edilen enerji sayesinde, enerjide dışa bağımlılığı her geçen gün azaldığını söyledi.

Hamut, Bahçeşehir Salihli Koleji Mesleki Tanıtım Seminerleri kapsamında lise öğrencilerine mühendislik, enerji sektörü ve SANKO Enerji’ye ilişkin bilgi verdi. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 250 kişiye mühendislik ve sektörle ilgili paylaşımda bulunan Hamut’a mühendisliği tercih etmeyi düşünen öğrenciler çeşitli sorular yöneltti. Kendi mesleği olan makine mühendisliği konusunda öğrencileri bilgilendiren Hamut, bir işletmenin fizibilite çalışmasından yapım kararı alınmasına ve yapım evresinden işletmeye geçişine kadar olan süreçler hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yenilebilir ve doğal kaynaklardan üretilen temiz enerjinin önemini dile getiren Hamut, ülke kaynaklarından elde edilen enerji sayesinde, dışa bağımlılığın her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Öğrencilere enerji tasarrufu ve yenilebilir enerji kaynakları hakkında bilgi aktaran Hamut, SANKO Enerji’nin Türkiye genelindeki işletmeleri, bu işletmelerdeki kaynak türleri ve çalışma ilkelerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Salihli ilçesinin Türkiye’nin şanslı yerleşim yerlerinden olduğuna vurgu yapan Hamut, ilçenin jeotermal kaynaklar sayesinde ısınma ihtiyacının da karşılandığını hatırlattı.

Konuşmasının sonunda Bahçeşehir Koleji tarafından verilen teşekkür plaketini alan Koray Hamut, SANKO Enerji olarak da bu gibi faaliyetleri her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da destekleyeceklerini kaydetti.