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Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu

03.02.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Mesleki eğitim, artan cazibesi ile öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede üretim üssü olduğunu belirterek, "Mesleki eğitim, artan cazibesi ile öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ortaklığıyla yenilenen Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, üretim ve uyum potansiyellerinden yararlanarak toplumun salgın günlerindeki taleplerini karşılamada çok büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Mesleki eğitim kurumlarının salgın başlar başlamaz önemli bir refleks gösterdiğini belirten Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim kurumları, toplumun ihtiyaçlarının eğitim kurumlarında gerçekleştirilen üretimlerle karşılanması yönünde büyük katkı sağlamışlardır. Hızla harekete geçen mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız, temizlik malzemesi, maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, tek kullanımlık önlük, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandı. Salgın sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim, okullara olan ilgiyi de artırdı. Mesleki eğitim, artan cazibesi ile öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu. Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu. Okulda üretimin sanayi ile buluşması açısından Bursa da bizlerin çok önemsediği illerimizin başında gelmekte. Sanayi kenti olan şehrimizin mesleki eğitim ile güçlü birlikteliği, ülkemiz için de kritik öneme sahip. Burada yapılan çalışmaları memnuniyetle gözlemliyorum. Bursa'yı bu noktadan daha da ileriye taşımak için tüm kurumlarımızla seferber olacağız. Mesleki eğitim gücünü, bu işlevsellikte alacaktır. Döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi, iki yıldır artırılmaya devam ediyor. Son iki yılda öğrencilerin üretimden aldıkları pay yüzde 115, öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde 139 arttı."

SEUP'un, Türkiye'de misafir edilen öğrencilerin uyumu için de önemli olduğuna değinen Özer, projenin aynı zamanda okul ve sektörün eş güdümlü çalışmasına alan açacağını sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'daki çalışmalar için İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger başta olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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