Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede üretim üssü olduğunu belirterek, "Mesleki eğitim, artan cazibesi ile öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ortaklığıyla yenilenen Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, üretim ve uyum potansiyellerinden yararlanarak toplumun salgın günlerindeki taleplerini karşılamada çok büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Mesleki eğitim kurumlarının salgın başlar başlamaz önemli bir refleks gösterdiğini belirten Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: