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Meslekleri farklı ama melodileri aynı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Farklı yaş ve mesleklerden katılımcılardan oluşan Adıyaman Musiki Derneği bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu, 28 yıldır farklı ezgileri müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor - Koro üyesi sınıf öğretmeni Uğur Bilgiç: "Müziğe aşığım. Arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Burada kendimi iyi hissediyorum"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da aralarında ev hanımı, doktor, memur, esnaf ve öğretmenlerin de yer aldığı 40 kişilik Türk Halk Müziği korosu, hazırladıkları geniş repertuvarı 28 yıldır müzikseverlerle buluşturuyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek ve sosyal aktivite yapmak isteyen çeşitli yaş ve meslekten kişiler, Adıyaman Musiki Derneği Türk Halk Müziği topluluğunun şefi Mustafa Çiftçi öncülüğünde bir araya geldi.

Koroda yer alan ev hanımı, doktor, memur, esnaf, öğretmen gibi farklı mesleklerden katılımcılar, Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türk Halk Müziği eserlerini seslendirerek keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Aralarındaki uyum ve genişlettikleri repertuvarla beğeni toplayan koro, verdikleri konserlerle çok sayıda kişiye ulaşıyor.

- "Türkü ve müziğe sevdalıyız

Koronun şefi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992'den bu yana Adıyaman Musiki Derneği bünyesindeki Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları ile Harfane Topluluğuyla sanatseverlere hizmet ettiklerini söyledi.

Halk müziği topluluğunun 40 kişilik ekipten oluştuğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Türk Halk Müziği topluluğunda esnaf, öğretmen, memur, işçi, ev hanımı, emekli gibi toplumun her kesiminden kişi bulunuyor. Adıyaman Musiki Derneği bir ailedir. Biz bir aile topluluğuyuz. Türkü ve müziğe sevdalıyız. Hafta içi 4 gün bir araya geliyoruz. Her çalışmamız yaklaşık 3 saat sürüyor. Koromuz her dönem yeni kişilerin katılımıyla farklı isimlerle yoluna devam etti. Bu aileyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Türkülerin sıcaklığında bütün Adıyamanlıları buluşturmak istiyoruz. Zaman çok önemlidir. Boşa geçirmemek gerekiyor."

Çiftçi, bugüne kadar çok sayıda konser düzenlediklerini, bir yenisini de 21 Mart'ta Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda vereceklerini sözlerine ekledi.

- "Şahane bir ortam var"

Mehmet Akif İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Uğur Bilgiç de Türk Halk Müziği korosunda yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Türkü seven kişilerle bir arada olmanın kendisine iyi geldiğini dile getiren Bilgiç, "Ben burada çok eğleniyorum. Müziğe aşığım. Arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Burada kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Üzücü ise Türk Halk Müziği gönüllüsü olduğunu belirterek, "Türkülerin sıcaklığında kaynaşıyoruz. Burada solist olarak görev yapıyorum. Farklı meslek gruplarıyla bir arada olmak da güzel. Herkese öneriyorum." dedi.

Ev hanımı Nuriye Fil de koroya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Keşke yıllar önce koroya katılsaydım. Burada bir şeyler de öğreniyorum. Müziği çok seviyorum. Şahane bir ortam var. Buradan ayrılıp eve gittiğimde çok huzurluyum. Burada sosyal bir ortam var. Ev hanımlarına da koroya katılmalarını öneriyorum. " ifadesini kullandı.

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