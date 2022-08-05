Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri, ölümle tehdit edildiği iddia edilen Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

GÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan ve Prof. Dr. Şenol'un da içinde bulunduğunu grup adına konuşan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kovid-19 salgını döneminin bilim karşıtlığını görünür kıldığını ve hakikat inşasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şenol da kendisini tehdit eden zanlının adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Meslektaşlarımı aşı politikalarına ve bilime sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

