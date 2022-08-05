YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

05.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri, ölümle tehdit edildiği iddia edilen Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

GÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan ve Prof. Dr. Şenol'un da içinde bulunduğunu grup adına konuşan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kovid-19 salgını döneminin bilim karşıtlığını görünür kıldığını ve hakikat inşasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şenol da kendisini tehdit eden zanlının adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Meslektaşlarımı aşı politikalarına ve bilime sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli voleybolcu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıkları değerlendirdiMilli voleybolcu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıkları değerlendirdi
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer ettiAdanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:06
Yatsı
21:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.