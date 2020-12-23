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MESOB Başkanı Geritere sert tepki

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Saruhan-Der ve Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’e tepki göstererek Manisalı esnafların yalnız bırakıldığını söyledi.Saruhan-Der ve Manisalılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda da esnaf olan Yunus Emre Şahin, Manisa’da esnafı yalnız bıraktığı ve destek vermediği gerekçesiyle MESOB Başkanı Hasan Geriter’e tepki gösterdi.

MESOB Başkanı Geritere sert tepki

Saruhan-Der ve Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’e tepki göstererek Manisalı esnafların yalnız bırakıldığını söyledi.
Saruhan-Der ve Manisalılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda da esnaf olan Yunus Emre Şahin, Manisa’da esnafı yalnız bıraktığı ve destek vermediği gerekçesiyle MESOB Başkanı Hasan Geriter’e tepki gösterdi. Korona virüs süreci boyunca Geriter’in esnafa destek olmadığını savunan Şahin, “Bu kadar esnaf mağdurken oturduğunuz o koltuklarda rahat mısınız?” dedi. Şahin, "Esnaf olarak soruyoruz, salgın sürecinde Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter’den esnafları destekleyen bir açıklama geldi mi? Esnaflarımızın mağduriyetini giderecek çalışmalar yaptınız mı? Lütfen Manisa kamuoyunla paylaşın. Esnafın sırtından aldığınız maaş zehir zıkkım olsun. Binlerce esnaf mağdurken Manisa esnaf odaları birliği neden sessiz kalıyor. Sizin göreviniz üyeleriniz menfaatleri doğrultusunda hareket etmek degilmidir? Bazı oda başkanlarının dışında diğer başkanlarının neden sesi çıkmıyor? Bu kadar esnaf mağdurken oturdugunuz o koltuklarda rahatmısınız? Her üyenin sizin üzerinizde hakkı var. Manisa genelinde 3 bin 640 odaya kayıtlı kahvehane var . Salgın dolayısıyla kapatılan iş yerlerinin çalışan sayısını 3 kişi olarak baz alırsak 10 bin 920 kişi işsiz. Bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini 4 kişiden hesaplarsak 43 bin 680 kişi mağdur. Evine ekmek götüremiyor" ifadelerini kullandı.

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