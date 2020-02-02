MESS, metal işçilerinin toplu iş sözleşmesinde Birleşik Metal-İş ile de anlaştı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin 2019-2021 dönemi toplu iş sözleşmesi üzerinde Birleşik Metal-İş ile de anlaşma sağladı.

MESS yaptığı yazılı açıklamada, üyesi olan 201 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile 29 Ocak'ta anlaştığını anımsattı.

Sözleşme sürecinde 10 bin çalışanı temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası'na karşı da çözüm odaklı yaklaşımın korunduğuna işaret edilen açıklamada, bugün yapılan görüşmelerde Birleşik Metal-İş Sendikası ile de diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlarda anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, MESS'in uzlaşmacı tutumu ve çabalarıyla 7 Ekim 2019'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşme sürecinin üç işçi sendikasıyla da imzalandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sağduyulu ve özverili yaklaşımımızı koruduk. Herkes için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık."