Messi'den Barcelona'ya rest: Ya o gider ya da ben giderim

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Lionel Messi, yönetime rest çekerek Abidal'in görevine son verilmemesi halinde takımdan ayrılmayı bile düşündüğü iddia edildi. Yönetimin transfer politikasından da rahatsız olduğu bilinen Messi'nin bu çıkışı sonrası Barcelona yönetiminin vereceği karar merak konusu oldu.

Barcelona'da 2007-2013 yılları arasında forma giymiş olan ve Katalan ekibinde 2018 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan Eric Abidal, Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından "Futbolcular da onu istemiyordu" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösteren Messi, Fransız futbol adamından isim vermesini istemişti. O günden bu yana yıldızları barışmayan ikiliden Messi, Abidal'in takımın sportif direktörü olarak görev yapmasını istemediğini açık bir şekilde yönetime ilettiği öğrenildi.

Bir dönem birlikte de forma giymiş olan ikilinin, teknik direktör Ernesto Valverde'nin takımdan gönderildiği dönemde, açılan arası düzelecek gibi görünmüyor. Son olarak Lionel Messi'nin, yönetimden Eric Abidal'in görevinden alınmasını istediği belirtiliyor.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Messi'nin, eğer isteği kabul edilmezse kulüpten bedelsiz olarak ayrılmayı düşündüğü de haberde yer aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz şubat ayında Barcelona, teknik direktör Valverde ile yollarını ayırmış, Abidal alınan karar sonrası "Futbolcular kendisinden memnun değildi. İç iletişimde sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca antrenmanlarda da iyi çalışılmıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey iyi gibi görünüyordu ama eski futbolcuysanız bazen bu gibi durumları hissedersiniz. Bazı detayları da gözden kaçırmazsınız. Ben de yönetime Valverde ile ilgili düşüncelerimi söyledim ve gönderilmesi kararı alınmasını istedim" demişti.

Messi ise Abidal'in bu açıklamalarına sert tepki göstermiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:"Aslında bu tür açıklamalar yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun." (Sözcü)

