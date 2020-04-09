Messi'den Inter ve Ronaldinho açıklaması!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanladı.
Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağına ilişkin bir haberi paylaşarak, "yalan haber" yorumunu yaptı.
Arjantinli futbolcu, ülkesinin Newell's Old Boys takımına gideceği yönündeki haberin de yalan olduğunu belirterek, "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor." ifadesini kullandı.
32 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'ya kefalet bedelini ödemesi için para verdiği haberlerinin de asılsız olduğunu belirtti.
Messi'nin kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.
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