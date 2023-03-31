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  4. Messi'yi adeta ayaklar altına aldı! Kullandığı sözler hayranlarını bir hayli kızdırdı...

Messi'yi adeta ayaklar altına aldı! Kullandığı sözler hayranlarını bir hayli kızdırdı...

31.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin adı birçok takım ile anılıyor. Başta Barcelona olmak üzere Suudi Arabistan ekipleriyle flört halinde olan Messi için Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'dan ilginç bir çıkış geldi.

Messi'yi adeta ayaklar altına aldı! Kullandığı sözler hayranlarını bir hayli kızdırdı...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Ronaldo'nun ardından Suudi Arabistan'a transfer olabileceği konuşulan Messi için Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'dan ilginç ifadeler geldi. Sözleşmesinin son senesinde bulunan Messi, PSG ile henüz yeni kontrat imzalamamıştı.

"SADECE STADI İZLEMEK İÇİN MAÇA ÇIKAN..."

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Suudi Arabistan televizyon kanalı SBC'ye konuşan Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan, "Takımıma Messi gibi futbola doymuş ve Bayern Münih karşısındaki gibi sadece stadı izlemek için maça çıkan yıldız futbolcu transfer etmem. Şunu da belirteyim; Cristiano Ronaldo, Messi'den daha ünlü." dedi.

MESSI HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERİYOR

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Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'ın bu sözleri sonrası Messi hayranları büyük tepki gösteriyor. Olası Suudi Arabistan transferinin bu sözlerle engellendiğini ifade eden Messi hayranları, ünlü oyuncunun asla Suudi Arabistan'a gitmemesini istiyor.


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Suudi Arabistan messi ronaldo sözleşme sezon ekipleri

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