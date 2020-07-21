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Mesudiye Mahallesi yeni yaşam alanına kavuşuyor

BURSA HABERLERİ  | 21.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Şevval Sokakta 2000 m2 alan üzerinde 47 araçlık otopark, çok amaçlı saha ve yeşil alanların yer aldığı sosyal yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde 2000 m2 alan üzerinde yeni bir çalışmanın startını verdi.

İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Şevval Sokakta 2000 m2 alan üzerinde 47 araçlık otopark, çok amaçlı saha ve yeşil alanların yer aldığı sosyal yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde 2000 m2 alan üzerinde yeni bir çalışmanın startını verdi. Otopark, çok amaçlı saha ve yeşil alandan oluşan sosyal donatı alanının devam eden çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle yerinde inceledi.
İnceleme sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm mahallelerde eksikleri gidermek için çalıştıklarını ifade ederek “Bugün Mesudiye Mahallemizde Şevval Sokaktayız. Bölgedeki çalışmaları incelemek üzere bir araya geldik. Yaklaşık 2000 m2’lik 2 parça halindeki alanda çalışma yürütüyoruz. Otopark noktasındaki eksiklerimizi ve sosyal donatı eksiklerimizi gidermek için tüm mahallelerimizde arkadaşlarımız çalışmaya müsait alanları tespit ediyor. Buralarda hızlıca ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.
Ağustos ayında çalışmanın sona ereceğini belirten Taban, “Bugün Şevval Sokakta bir yandan vatandaşımızın otopark ihtiyacını giderecek bir çalışma yürürlüğe girecek, beraberinde çocuklarımız için önemsediğimiz güvenli bir alanda çok amaçlı bir saha oluşturuyoruz. Eminim ki çocuklarımız çok memnun olacaklar. Yine bu alan içerisinde ağaçlandırma, yeşil alan ve sert zemin alanlarını da arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Ağustos ayında buranın çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Tabi bu bölgede farklı farklı gelecek yatırımlarımız da olacak. Başta bedre deresinin düzenlenmesi, yeni yol açılma çalışmaları gibi. İnşallah arkasından yeni çalışmalarımız da gelecek. Bu eksiklerimizi tüm mahallelerimizde gidermek için çalışıyoruz. Hazır imkan yoksa kamulaştırmalarla bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Çünkü araç artış hızı çok yüksek. Bunlar ön görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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