Mesut Dikel’den 55. kişisel sergi

Resim, illüstrasyon, airbrush, grafik, fotoğraf, hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi, maden kesme, sedef oygu, naht sanatı, kaatı sanatı, ağaç oymacılık gibi çok farklı alanlarda profesyonel sanat eserleri üreten Mesut Dikel 55. sergisini Adana’da açtı.

Altınoran Galeri’de “Bir İnci Kabuğu Hikayesi” adıyla açılan sedef oyma naht sanatı sergisinin açılışında konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, “Öykümüz bir kum tanesiyle başladı. Uçsuz bucaksız hayal denizinin ortasında, küçücük bir canlının doğurmaya hazır karnında. O canlı küçücük olduğuna aldırmadan uğraştı ve koca bir inciye çevirdi kum tanesini. Mesut Dikel ise tam bu sırada öykümüzün içerisine girerek, o küçücük canlının görevini devraldı, inciyi bir sanat eserine dönüştürdü. Bu sergiyi mutlaka görmelisiniz. Görmelisiniz ki; sizlerin de bir inci kabuğu hikayesi oluşsun. Bu sergi ile güzellik kavramını bir kez daha düşüneceğiz” dedi.

1990 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bolümü, Prof.Dr Mehmet Zeki Kuşoğlu Grafik Atölyesi mezunu olan Mesut Dikel, MEB’de Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapıyor. Uzun yıllar çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Dikel, Adana Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği Üyesi.

Dikel, resim, illüstrasyon, airbrush, grafik, fotoğraf, hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi, maden kesme, sedef oygu, naht sanatı, kaatı sanatı, ağaç oymacılık gibi çok farklı alanlarda profesyonel sanat eserleri ürettiğini belirten Mesut Dikel, "Son dönemlerde çalışmalarımı hüsn-i hat ve sedef-metal naht oygu sanatları ve eğitim alanında yoğunlaştırdım. Eserlerim başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, belediyeler, valilikler, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Amerika, Almanya, İngiltere, İspanya, Avustralya, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan, Katar’da müze, resmi, özel kuruluş ve şahıs koleksiyonlarında bulunmak tadır. Resim, grafik, afiş, logo yarışmalarından, çeşitli resmi ve özel kurumlardan aldığım ödüller de bulunmaktadır. 1997 yılında en başarılı öğretmeni seçildim” dedi.

200’den fazla karma sergiye, 18 kez grup sergilerine katıldığını belirten Dikel, “Bugüne kadar 54 kez kişisel sergi açtım ve bu sergi benim 55. kişisel sergimdir. Ulusal, uluslararası, sempozyum, sanatsal-kültürel etkinliklerde, festivallerde, üniversitelerde seminer ve konferanslar verdim. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makalelerim de bulunmaktadır. 2006 yılında hattat Davut Bektaş’tan mektuplaşma usulü ile Sülüs-Nesih Hüsn-i Hat sanatına başlayarak ve meşkettim. 2011 yılında Hattat Mahmut Şahin’den Talik-Nestalik Husn i Hat icazeti aldım. Ülkemizde hocasının dışında, sedef-metal-ahşap oygu naht sanatlarını icra eden icazetli tek sanatçı konumundayım. UNESCO Klasik Sanatlar Merkezi-MEB işbirliği çerçevesinde dört yıldır İstanbul ve Ankara’da Klasik Sanatlar eğitimi veriyorum. Çalışmalarımı kendime ait sanat atölyemde sürdürmekteyim” şeklinde konuştu.

Mesut Dikel’in sedef oyma naht sanatı sergisi Altınoran Sanat Galerisinde 24 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacak.

