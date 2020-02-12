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Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.02.2020 08:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

MESUT ÖZİL, ARSENAL'DAN AYRILACAK MI?

ESPN'e röportaj veren Mesut Özil, geleceği hakkında yönetilen soruya "Arsenal ile 1,5 yıl daha sözleşmem var. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" cevabını verdi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Mesut Özil sözlerinin devamında, "Şu an yapabileceğim tek şey kendim ve Arsenal'ın başarısı için her şeyimi vermek olacaktır. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi vizesini alacaklarına inandığını belirten Mesut Özil, "Bizim için zor bir sezon oldu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Şu an Arteta ile iyi yoldayız. Onunla sadece 2 ayda çok geliştik" dedi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Mesut Özil geçtiğimiz ay Bein Sports'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe sorusuna yanıt verirken, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" yorumunda bulunmuştu.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mesut ozil arsenal İngiltere Premier Lig

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