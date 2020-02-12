Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mesut Özil, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğunu vurgulayan Mesut Özil, sonrasını göremediğini söyledi. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, transfer açıklamalarıyla dikkat çekti.

MESUT ÖZİL, ARSENAL'DAN AYRILACAK MI?

ESPN'e röportaj veren Mesut Özil, geleceği hakkında yönetilen soruya "Arsenal ile 1,5 yıl daha sözleşmem var. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" cevabını verdi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Mesut Özil sözlerinin devamında, "Şu an yapabileceğim tek şey kendim ve Arsenal'ın başarısı için her şeyimi vermek olacaktır. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.