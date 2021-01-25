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Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! İşte o tarih

25.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Mesut Özil için 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz

Mesut Özil'in imza töreni:

Tarih: 27 Ocak Çarşamba
Saat: 15:00
Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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