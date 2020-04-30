Mesut Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil’in 3 yaşında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı.
Memleketi Devrek olan Özil’in, ’Devrekliler’ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
Paylaşımda ise "Kim bilebilirdi ki günün birinde Devrek Hışıroğlu Köyü’nden gurbetçi bir ailenin evladının dünyaca ünlü futbolcu olacağını?" notu yer aldı.
Fotoğrafın ise Almanya’da evinin bahçesinde çekildiği tahmin ediliyor.
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