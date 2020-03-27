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Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Erkut Söğüt, Fenerbahçe iddialarının doğru olmadığını söyledi.

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemden düşmeyen Mesut Özil ile ilgili konuşan Erkut Söğüt, oyuncusunun şu anda Arsenal'de mutlu olduğunu dile getirerek Fenerbahçe iddialarını bir kez daha yalanladı.

Futbolda neler olabileceğinin bilinmediğini belirten Erkut Söğüt, "Futbolda asla geleceği bilemezsin. Özellikle oyuncuların transferleri bilinmez. Daha önce söylemiştim, Mesut Özil Arsenal'de olduğu için mutlu. Hala sözleşmesi devam ediyor, değişiklik yok. Sözleşmesi sona erdiği zaman neler olacağını göreceğiz ama şu anda söyleyebilecek bir şey yok" dedi.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla bu sezon 23 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)

Mesut Özil'in fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Fenerbahçe İngiltere Premier Lig Erkan Söğüt

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