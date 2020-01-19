Metal işçileri Kocaeli'de miting düzenledi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS), ücretleri aşağıya çekmeye çalıştığını belirten Çerkezoğlu, metal işçilerinin; gücünü ve cesaretini üreten ellerinden, örgütünden ve birliğinden aldığını vurgulayarak, "Buradan işverenleri uyarıyoruz. Bu meydanı dolduran metal işçilerinin iradesini görsünler. Metal işçisi coşkulu, metal işçisi dirençli, kararlı ve metal işçisi greve hazır. Metal işçisinin örgütü, sendikası, konfederasyonu bütün gücüyle metal işçilerinin, bu ekmek mücadelesinde sonuna kadar yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, metal işçilerinin, geleceğine sahip çıkmak için meydanlarda olduğunu söyledi.

Gebze Trafo Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri ve işçiler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle slogan atarak mitingin yapılacağı Kent Meydanı'na yürüdü.

- "Metal işçileri asla 3 yıllık bir sözleşme istemiyor"

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da sendikada örgütlü 41 fabrikada, yaklaşık 10 bin işçiyi kapsayan MESS ile yapılan toplu iş sözleşmesinde grev aşamasına gelindiğini belirtti.

Ekim ayında başlayan görüşmelerde işverenlerin sergilediği uzlaşmaz tutumun, bugün de sürdüğünü savunan Serdaroğlu, bugün Gebze'de, işçilerin taleplerini görmezlikten gelen patronlara karşı, son uyarılarını yapmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Serdaroğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın, metal işçilerinin haklarını budamak ve ücret düzeyini düşürmek istediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"MESS, toplu sözleşmenin 2 değil 3 yıllık olmasını istiyor. Metal işçileri asla 3 yıllık bir sözleşme istemiyor. Metal işçileri günlerdir fabrikalarda uyarı eylemleri yapıyor, yürüyüşler yapıyor. Artık sabrımız taştı. Artık grev kapıdadır. Grev istemiyorsanız, işçilerin içinde bulunduğu gerçeklere uygun bir teklif verin. Biz grev meraklısı değiliz. Ama greve de her koşulda hazır olduğumuzu bilin. Bütün prosedürler tamamlandı. Sendikamız, şayet metal işçilerinin beklentisi karşılanmazsa, bir adım sürerse o dayatmalar 5 Şubat tarihinde greve çıkıyoruz. 5 Şubat, metal işçilerinin grev tarihidir."

