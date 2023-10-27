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Metal yığınına dönen bu araçtan sağ çıktılar

27.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Metal yığınına dönen bu araçtan sağ çıktılar

Kazada metal yığınına dönen araçtan sağ olarak çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya sebep olan ve olaydan sonra kaçtığı belirtilen 07 plakalı araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza gece yarısı Bodrum-Milas Karatolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bigliye göre; Bodrum’dan Milas istikametine seyir halinde olan 09 AAS 853 plakalı otomobile iddiaya göre arkasından gelen 07 plakalı başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp savrulan 09 plakalı otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazadan sonra kaçan, plakası ve kayıtları tespit edilen diğer aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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