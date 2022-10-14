Mete Gündoğan, Saadet Partisi genel başkanlığına adaylığını açıkladı

Saadet Partisi kurucu üyelerinden akademisyen Mete Gündoğan, 30 Ekim'de yapılacak Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Gündoğan, yazılı açıklamasında, Milli Görüş'ün en büyük partisi olan Refah Partisi'nin, dış baskılarla ve anti demokratik bir şekilde kapattırılmasının üzerinden yaklaşık 25 yıl geçtiğini belirtti.

Yaşananlar göz önüne alındığında, teşkilatın her şeye rağmen dimdik ayakta durması ve iddiasını sürdürebilmesinin büyük bir başarı olduğunu savunan Gündoğan, "Bütün olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen haklı olduğu çizgide çalışmalarına ısrarla devam eden kadrolar en başarılı kadrolardır." ifadesini kullandı.

Hiç kimseyi dışlamadan, kınamadan, ötekileştirmeden sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gideceklerini kaydeden Gündoğan, 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Gündoğan, şöyle devam etti:

"Mevcut kadro ve teşkilatlarla çalışacağız. Bir kardeşler topluluğu olarak, ilke ve prensiplerimiz ile sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız. Hep beraber yeni bir dünya kuracağız. Hiç kimseyi kınamak yok. Hiç kimseyi dışlamak yok. Hiç kimsede kusur aramak yok. Ülkemiz içinde ve dışında yaşanan gelişmeler ortada. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Eğer bizler, mevcut kadrolar ve yapı ile bu birlik ve beraberliği tesis edebilirsek bugün partimizi yarın Türkiye'mizi derler, toplar, ayağa kaldırırız. Güçlü bir devlet olarak içeride ve dışarıda sevgi ve kardeşliğin yani barışın teminatı oluruz."

