Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Kitap Fuarında kitapseverlerle bir araya gelen yazar Mete Yarar, "Suriye’de sahada en güçlü ordu Türk askeri" dedi.

Darıca Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarında çeşitli yazarlar söyleşi ve imza günleriyle kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda son olarak Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Darıcalılarla buluşarak kitaplarını imzaladı. “Oyun Bozan Türkiye” konulu söyleşi programında konuşan Yarar, TSK’nın İdlip’te gerçekleştirmiş olduğu Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan programda İdlib’de şehit olan askerler için dua edildi.

Programda Suriye’de yaşanan askeri mücadelede TSK’nın büyük gücünün olduğuna değinen Yarar, “Sahada bizim denk aldığımız hiçbir ülke yok. Sahada en güçlü asker Türk ordusudur. Ayağını sahaya basan askerin yoksa istediğin kadar uçağın, mühimmatın olsun. Bu işi iyi bilen, vatan sevgisi olan, imanı olan askerin yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu anda İdlib’de dünya savaş tarihinin yeni dönemleri yazılıyor. Bu kadar sürü şeklinde konvansiyonel savaş halinde SİHA’lar ilk defa kullanılıyor. Sahanın her tarafında güçlü bir asker var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği yeri şimdi daha iyi görüyoruz. Milli unsurlarla teknolojiyi de en iyi şekilde sahada icra ediyoruz. Bunların hepsini bu ülkenin evlatları hayata geçiriyor. Türkiye gelecekte daha iyi noktalarda olacak. Bu ülkenin evlatlarına güvenin ve birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere izin vermeyin” diye konuştu.

