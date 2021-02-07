Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürü Tepe’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri, hava tahmin raporları, uyarı sistemleri, otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, meteorolojik tahmin ve mobil uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Tepe, “Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü; ülkemiz kaynaklarının Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılabilmesinde tüm sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak meteorolojik hizmetler vermektedir. Başta ulaştırma ve özellikle havacılık, savunma ve tarım olmak üzere enerji, turizm, sanayi, şehircilik, çevre ve adalet gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan meteorolojik ürün ve hizmetleri sağlamaktadır” dedi.

“Meteorolojik tahmin ve mobil uygulamamız ile bütün vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır” diyen Müdür Tepe, “Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu en ileri haberleşme sistemleri, bilgisayar teknolojisi, uydu ve radar teknolojileri Bölge Müdürlüğümüze bağlı il ve meydan müdürlüklerinde kısacası meteorolojinin hizmet verdiği her biriminde kullanılmaktadır. Meteorolojik tahmin ve mobil uygulamamız ile bütün vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Cep telefonu kullanan tüm vatandaşlarımızın Meteoroloji Müdürlüğünün uygulamasını mutlaka öneriyorum. Diğer yandan meteorolojik açıdan bu yıl farklı bir hava rejimi gözlemliyoruz. Yağışlar oldukça geç geldi. Barajlarda su seviyesi yeterli düzeye ulaşsa bile. Yaz döneminde sıkıntı yaşamamak için vatandaşlarımızın su kullanımında tasarruflu davranmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.