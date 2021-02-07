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Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürü Tepe’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

07.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri, hava tahmin raporları, uyarı sistemleri, otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, meteorolojik tahmin ve mobil uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Tepe, “Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü; ülkemiz kaynaklarının Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılabilmesinde tüm sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak meteorolojik hizmetler vermektedir. Başta ulaştırma ve özellikle havacılık, savunma ve tarım olmak üzere enerji, turizm, sanayi, şehircilik, çevre ve adalet gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan meteorolojik ürün ve hizmetleri sağlamaktadır” dedi.
“Meteorolojik tahmin ve mobil uygulamamız ile bütün vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır” diyen Müdür Tepe, “Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu en ileri haberleşme sistemleri, bilgisayar teknolojisi, uydu ve radar teknolojileri Bölge Müdürlüğümüze bağlı il ve meydan müdürlüklerinde kısacası meteorolojinin hizmet verdiği her biriminde kullanılmaktadır. Meteorolojik tahmin ve mobil uygulamamız ile bütün vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Cep telefonu kullanan tüm vatandaşlarımızın Meteoroloji Müdürlüğünün uygulamasını mutlaka öneriyorum. Diğer yandan meteorolojik açıdan bu yıl farklı bir hava rejimi gözlemliyoruz. Yağışlar oldukça geç geldi. Barajlarda su seviyesi yeterli düzeye ulaşsa bile. Yaz döneminde sıkıntı yaşamamak için vatandaşlarımızın su kullanımında tasarruflu davranmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Tasarruf önlemlerini arttırmalıyız
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, Müdür Tepe’ye yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli, bölge müdürlüğü olarak şehrimiz ve ülkemiz için hizmet üreten kurum ve kuruluşlarla olan iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Su tasarrufuna dikkat çeken Başkan Küpeli, “Meteorolojik olaylar ister sade vatandaş olun ister çiftçi olun isterseniz sanayici olan hepimizin hayatını çok yakından etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu önemli çalışmalarını görmek beni mutlu etti. Özellikle bu yıl yağışlardaki azalma nedeniyle ülkemizin birçok yerinde barajlardaki su seviyesi ciddi ölçüde düştü. Bu nedenle suyu her alanda çok daha dikkatli kullanmalıyız ve tasarruf önlemlerini daha da arttırmamız gerekiyor. Eskişehir OSB’deki firmalarımız önemli ölçüde kullandıkları suları tekrar proseslerinde kullanarak, su tasarrufu konusunda önemli çalışmalar yapıyorlar” dedi.
Başkan Küpeli, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe’ye nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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