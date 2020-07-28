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Meteoroloji bayramda 5 il için hava sıcaklığı durumunu paylaştı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bayram süresince Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklığının 34-38 derece arasında, Adıyaman’da ise 37 ile 42 derece arasında olacağını bildirdi.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Kurban bayramı tatili süresince bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği,hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Arefe ve bayramın 4 günü hava az bulutlu ve açık geçeceği Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de bayramın 1.ve 2. günleri en yüksek hava sıcaklığının 36 ile 38 derece civarında olacağı, 3. ve 4. günleri ise azalarak 34-36 derece civarına ineceği beklenmektedir"denildi.
Merkez ayrıca, Adıyaman’da ise en yüksek hava sıcaklığının bayramın 1. ve 2. günleri 39 ile 42 derece olacağını diğer günlerde ise 37 ile 39 dereceye ineceğini aktardı.

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