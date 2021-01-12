Meteoroloji don ve buzlanmaya karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hafta ortasından itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada; "Bölgemiz; yüksek seviyelerdeki soğuk havanın etkisi altındadır. Bugün havanın Kayseri ve çevrelerinde; parçalı bulutlu akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı olarak geçeceği bekleniyor. Rüzgâr; güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli eseceği bekleniyor. Sıcaklık; mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren normaller civarına hafta sonu altına düşecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca; "İl genelinde rüzgârın güneyli yönlerden eseceği tahmin edildiğinden soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hafta ortasından itibaren buzlanma ve don olayı beklenmektedir" denildi.

