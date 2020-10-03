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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için güneş çarpması uyarısı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için başta yaşlılar olmak üzere çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için güneş çarpması uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için başta yaşlılar olmak üzere çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar, ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle arz edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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