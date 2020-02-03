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Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava dolayısıyla vatandaşları uyardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji 7.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hafta ortasında Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar, soğuk hava ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Yurdumuzun Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli rüzgarın Perşembe akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-90 Km/saat) eseceği bekleniyor. Perşembe günü, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde sabah saatlerinde hafif olarak başlayacak olan kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Yurdumuzun Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği ve yağışların bölgemiz genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 oC derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesine; yoğun kar yağışı nedeniyle ise oluşabilecek ulaşımda aksamalar, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur. Yağışlı sistemin Pazar (09.02.2020) günü yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor”

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