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Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu

05.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu

İZMİR (AA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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