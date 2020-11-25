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Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 25.11.2020 08:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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