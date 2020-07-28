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Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kısa süreli hafif sağanak yağışlı ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güney ve güneybatıdan orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir"denildi.
Uyarıda da bulunan merkez, saatte 40 ile 60 kilometre hızla zaman zaman kuvvetli rüzgar ve saatte 60 ile 70 kilometre arasında kısa süreli fırtına beklendiğini aktararak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

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