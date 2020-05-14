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Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın

AYDIN HABERLERİ  | 14.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyredecek olması nedeniyle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmaması uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 2.

Meteoroloji uyardı; Sıcak havada dışarıya çıkmayın

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyredecek olması nedeniyle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmaması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak bölge illerimizde (İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.
Ayrıca Aydın’da hava sıcaklığının Cuma 38, Cumartesi 40, Pazar Pazartesi ve Salı günü ise 41 derece olması bekleniyor.

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