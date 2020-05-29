Meteoroloji yağmur ve rüzgara karşı vatandaşları uyardı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, alçak basınçtan kaynaklı olarak gün içerisinde meydana gelecek yağış ve rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün hava Kayseri ve çevresinde; Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr batı ve güneybatı yönlerden orta, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olacak. Beklenen kuvvetli rüzgâr sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara ( ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

