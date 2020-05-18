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Meteoroloji’den 3 günlük sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği resmi sayfasında meteoroloji 3’üncü bölgesinde yapılan uyarıyı paylaştı.Yapılan paylaşımda, “Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 20 Mayıs Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren yurdumuzun kuzey batı kesimlerinden başlayacak serin ve yağışlı sistemin etkisiyle, sıcaklıkların kademeli olarak düşerek mevsim normallerine ineceği beklenmektedir.

Eskişehir Valiliği resmi sayfasında meteoroloji 3’üncü bölgesinde yapılan uyarıyı paylaştı.
Yapılan paylaşımda, “Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 20 Mayıs Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren yurdumuzun kuzey batı kesimlerinden başlayacak serin ve yağışlı sistemin etkisiyle, sıcaklıkların kademeli olarak düşerek mevsim normallerine ineceği beklenmektedir. Önümüzdeki 3 gün, vatandaşlarımızın özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir. Ayrıca tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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