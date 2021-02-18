Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için kar yapışı uyarısında bulundu.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Düzce, Zonguldak ve Bartın Çevrelerinde kar yağışı uyarısı yapıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

