Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren, etkili olacak yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Cuma gece saatlerine kadar Batman, Siirt merkez, Baykan, Tillo, Eruh, Kurtalan ve Şırnak’ta merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt Şirvan, Pervari ve Şırnak’ın doğusunda Uludere, Beytüşşebap bölgesinde yer yer yoğun şekilde 20 santimetre ve üzeri kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

