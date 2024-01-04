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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

04.01.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Siirt, Şırnak ve Batman illeri için kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren, etkili olacak yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Cuma gece saatlerine kadar Batman, Siirt merkez, Baykan, Tillo, Eruh, Kurtalan ve Şırnak’ta merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt Şirvan, Pervari ve Şırnak’ın doğusunda Uludere, Beytüşşebap bölgesinde yer yer yoğun şekilde 20 santimetre ve üzeri kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:22
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Siirt Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Sena eczanesi
Eruh
Cezlan eczanesi
Merkez
Özkan eczanesi
Baykan
Dogu eczanesi
Pervari
Derman eczanesi
Merkez
Ezgi eczanesi
Baykan
Vereseli oktay eczanesi
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