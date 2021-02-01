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Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

01.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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