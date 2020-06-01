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Meteorolojiden 4 il için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 01.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 4 il için "kuvvetli yağış" uyarısı

İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi muhtemel riskler bulunuyor.

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