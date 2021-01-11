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Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

11.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Antalya, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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