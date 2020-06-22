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Meteorolojiden 6 il için "kuvvetli sağanak" uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 6 il için "kuvvetli sağanak" uyarısı

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara'nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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