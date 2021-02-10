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Meteorolojiden 7 il için kar yağışı uyarısı

10.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı uyarısı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 -17 Şubat tarihleri arasında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 -17 Şubat tarihleri arasında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için uyarı yaptı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 6 ila 15 derece azalacağını ve yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğini bekleniyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına kalması bekleniyor.

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Çatalağzı Eczanesi
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