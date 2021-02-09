YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

09.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

​​​​​​​​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur kendini sanata adadı Merve Boluğur kendini sanata adadı
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!

Çankırı Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
13:05
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Çankırı Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Can Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Özcan Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Şifa Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "özgürlükçü anayasa" vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "özgürlükçü anayasa" vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:

Çankırı'da kendisine verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Çankırı'da kendisine verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Çankırı'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Çankırı'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Çankırı'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Çankırı'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.