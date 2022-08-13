YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

13.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildiAğrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ettiİçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti
Fransız genç kız, Sivas'ta Müslüman olduFransız genç kız, Sivas'ta Müslüman oldu

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.