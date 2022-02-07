YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

07.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın ilk saatlerden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde 20 santimetre ve üzerinde yoğun kar, öğle saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldüDenizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldüŞanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya Isparta

Ankara Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:08
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:41
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.