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Meteoroloji’den Antalya’ya turuncu kodlu uyarı

İHA İHA
12.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’da beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde ’turuncu kod’ uyarısı yapıldı. Yağışların merkez ilçelerde metrekareye 100 kilogram düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Antalya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu kod’ uyarısı yaptı. Uyarıda bu akşam saatlerinden itibaren merkez ilçeleri Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer’de çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), batı ilçeleri Kumluca, Finike, Demre, Kaş ile gece saatlerinden sonra Serik’te kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli yağmurun salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini ifade edilerek, kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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