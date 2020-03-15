YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Meteoroloji’den Aydın’a zirai don uyarısı

Meteoroloji’den Aydın’a zirai don uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 15.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, Pazartesi gece saatlerinde Aydın’ın doğu ilçelerinde hafif kuvvette zirai don görülecek.Meteoroloji 2.

Meteoroloji’den Aydın’a zirai don uyarısı

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, Pazartesi gece saatlerinde Aydın’ın doğu ilçelerinde hafif kuvvette zirai don görülecek.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte, Pazartesi gecesinden itibaren Aydın’ın doğu ilçelerinde (Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar) hafif kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Aydın Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:23
İkindi
16:44
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Cinalı Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadası kamuoyunu sahte hesaplarla aldatamazsınız

Kuşadası kamuoyunu sahte hesaplarla aldatamazsınız

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.