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Meteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısı

05.09.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın’ın batı ilçelerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre gece saatlerinden itibaren Aydın’ın batısında (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova ve Koçarlı) görülmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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