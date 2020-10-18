YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Meteoroloji’den Aydınlılara dolu uyarısı

Meteoroloji’den Aydınlılara dolu uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 18.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.

Meteoroloji’den Aydınlılara dolu uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Aydınlılara şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bugün Aydın’ın iç kesimlerinde kalan ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yapılan meteorolojik uyarıda, "Bugün Aydın’ın merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Çine, Köşk, Yenipazar, Bozdoğan, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber yerel dolu yağışlarının da akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji’den Aydınlılara dolu uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:59
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Aka Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
AKUT Kuşadası TARİŞ Alanı’nda tatbikat yaptı
AKUT Kuşadası TARİŞ Alanı’nda tatbikat yaptı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Tablet kampanyasına ilk katkı Kaymakam Ülkü ve Başkan Erol’dan geldi
Tablet kampanyasına ilk katkı Kaymakam Ülkü ve Başkan Erol’dan geldi
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.