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Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, Balıkesir ve bölgede hava sıcaklıklığının artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde olacağını belirterek, vatandaşlar aşırı sıcaklığa karşı uyardı.Meteoroloji 2.

Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, Balıkesir ve bölgede hava sıcaklıklığının artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde olacağını belirterek, vatandaşlar aşırı sıcaklığa karşı uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugünden itibaren hafta sonu itibari ile sıcaklıkların 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmini yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada; " Bölgemizde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) hava sıcaklıklarının 28.08.2020 tarihinden itibaren 4 ila 6 C artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklığın yol açabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir. Sıcaklık artışının Başlama - Bitiş Zamanı 28.08.2020 / 11:00 - 04.09.2020 / 18:00 tarihleri arası olacağı açıklandı."

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