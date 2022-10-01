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Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

01.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Bolu Kastamonu Zonguldak Bartın Karabük Düzce meteoroloji genel müdürlüğü sağanak

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